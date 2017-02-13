Пьяный водитель «Газели» попытался сбежать с места ДТП
В Новосибирске мужчина угнал «Газель» и попал на ней в ДТП, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Мобильного приложения «Автоспас».
В Новосибирске мужчина угнал «Газель» и попал на ней в ДТП, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Мобильного приложения «Автоспас».
Пьяный водитель «Газели» попытался сбежать с места ДТП, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Мобильного приложения «Автоспас».
Авария произошла 12 февраля в 21:10 часов вечера на улице Учительская возле остановки «Олеко Дундича». Водитель «Газели» резко перестроился перед «Тойотой», в результате чего произошло столкновение.
Водитель «Газели» попытался скрыться, продолжив движение, однако очевидец событий — водитель «Нивы» догнал «Газель» в районе перекрестка с улицей Народная и преградил ей путь.
«Водитель “Газели” решил выйти и разобраться, почему его остановили и, по словам очевидцев, просто выпал из машины в сильно пьяном состоянии. Также очевидцы помогли задержать нарушителя до приезда ГИБДД, так как он хотел уехать», — говорится в сообщении.
Прибывший экипаж выяснил, что эта Газель угнана с базы. Когда прибыл водитель данной Газели, он оказался также пьян. По итогу виновника задержали сотрудники ГИБДД.