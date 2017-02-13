Пьяный водитель «Газели» попытался сбежать с места ДТП

Авария произошла 12 февраля в 21:10 часов вечера на улице Учительская возле остановки «Олеко Дундича». Водитель «Газели» резко перестроился перед «Тойотой», в результате чего произошло столкновение.

Водитель «Газели» попытался скрыться, продолжив движение, однако очевидец событий — водитель «Нивы» догнал «Газель» в районе перекрестка с улицей Народная и преградил ей путь.

«Водитель “Газели” решил выйти и разобраться, почему его остановили и, по словам очевидцев, просто выпал из машины в сильно пьяном состоянии. Также очевидцы помогли задержать нарушителя до приезда ГИБДД, так как он хотел уехать», — говорится в сообщении.

Прибывший экипаж выяснил, что эта Газель угнана с базы. Когда прибыл водитель данной Газели, он оказался также пьян. По итогу виновника задержали сотрудники ГИБДД.