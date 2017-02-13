Пассажирский автобус сгорел в Аргаяшском районе
Пассажирский автобус сгорел в Аргаяшском районе (Челябинская область). Возгорание произошло в моторном отсеке — по предварительной информации, никто не пострадал.
Пассажирский автобус сгорел в Аргаяшском районе (Челябинская область). Возгорание произошло в моторном отсеке — по предварительной информации, никто не пострадал.
Автобус загорелся в деревне Ишалино ранним утром 12-го февраля. «В 06.17 произошло возгорание в моторном отсеке. В 06.52 пожар был ликвидирован», — сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.
На тушение пожара было задействовано от МЧС России 5 человек и 2 единицы техники.