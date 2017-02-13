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08:11 (мск), источник: Uralpress.ru

Пассажирский автобус сгорел в Аргаяшском районе

Пассажирский автобус сгорел в Аргаяшском районе (Челябинская область). Возгорание произошло в моторном отсеке — по предварительной информации, никто не пострадал.

Автобус загорелся в деревне Ишалино ранним утром 12-го февраля. «В 06.17 произошло возгорание в моторном отсеке. В 06.52 пожар был ликвидирован», — сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

На тушение пожара было задействовано от МЧС России 5 человек и 2 единицы техники.

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