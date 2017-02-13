В Челябинске бухгалтер похитила 15 миллионов рублей

«В ходе расследования установлено, что в целях придания правомерного вида владения похищенными деньгами они были перечислены на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности», — сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На имущество подозреваемой и ее родственников наложен арест. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.