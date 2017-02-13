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08:11 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске бухгалтер похитила 15 миллионов рублей

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств — экс-бухгалтер индивидуального предпринимателя подозревается в хищении 15 миллионов рублей, принадлежащих банкам.

Источник: Uralpress.ru

«В ходе расследования установлено, что в целях придания правомерного вида владения похищенными деньгами они были перечислены на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности», — сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На имущество подозреваемой и ее родственников наложен арест. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

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