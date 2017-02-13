В Челябинске бухгалтер похитила 15 миллионов рублей
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств —
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств —
«В ходе расследования установлено, что в целях придания правомерного вида владения похищенными деньгами они были перечислены на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществляющих
Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На имущество подозреваемой и ее родственников наложен арест. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.