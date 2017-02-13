Офис страховщиков горит в Кокшетау
Пожар в офисном здании произошел утром понедельника в Кокшетау, подробности выясняются.
Пожар в офисном здании произошел утром понедельника в Кокшетау, подробности выясняются.
АСТАНА, 13 фев — Sputnik. Административное здание, где размещается офис страховой компании, загорелось в понедельник утром, передает корреспондент Sputnik Казахстан с места события.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям пока не комментируют ЧП, сообщив лишь, что подробности пожара будут даны позже. Административное здание горит в Кокшетау.
На месте возгорания находятся несколько машин ДЧС, дежурят кареты скорой помощи. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Помимо страховой компании, в здании также находятся офисы несколько фирм. Административное здание горит в Кокшетау.