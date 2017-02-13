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08:50 (мск), источник: Sputniknews.kz

Офис страховщиков горит в Кокшетау

Пожар в офисном здании произошел утром понедельника в Кокшетау, подробности выясняются.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 13 фев — Sputnik. Административное здание, где размещается офис страховой компании, загорелось в понедельник утром, передает корреспондент Sputnik Казахстан с места события.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям пока не комментируют ЧП, сообщив лишь, что подробности пожара будут даны позже. Административное здание горит в Кокшетау.

На месте возгорания находятся несколько машин ДЧС, дежурят кареты скорой помощи. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Помимо страховой компании, в здании также находятся офисы несколько фирм. Административное здание горит в Кокшетау.

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