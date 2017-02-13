Два человека погибли, один пострадал в ДТП на трассе Волгоград — Каменск
Два человека погибли, один пострадал в ДТП на трассе Волгоград — Каменск в Ростовской области, сообщает
Два человека погибли, один пострадал в ДТП на трассе Волгоград — Каменск в Ростовской области, сообщает
ДТП произошло 12 февраля в 21.10 на 315-м километре трассы. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ДАФ.
В результате столкновения два человека, находившихся в салоне легковушки, погибли, один получил травмы.
По факту аварии проводится проверка.