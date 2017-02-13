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09:25 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Два человека погибли, один пострадал в ДТП на трассе Волгоград — Каменск

Два человека погибли, один пострадал в ДТП на трассе Волгоград — Каменск в Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Источник: Аргументы и факты

ДТП произошло 12 февраля в 21.10 на 315-м километре трассы. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ДАФ.

В результате столкновения два человека, находившихся в салоне легковушки, погибли, один получил травмы.

По факту аварии проводится проверка.

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