Два человека погибли, один пострадал в ДТП на трассе Волгоград — Каменск

ДТП произошло 12 февраля в 21.10 на 315-м километре трассы. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ДАФ.

В результате столкновения два человека, находившихся в салоне легковушки, погибли, один получил травмы.

По факту аварии проводится проверка.