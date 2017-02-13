Дело о доведении до самоубийства подростка завели в Ростове
Дело о доведении до самоубийства 16-летнего возбуждено в Ростове, сообщает следственное управление СКР по региону.
Дело о доведении до самоубийства 16-летнего возбуждено в Ростове, сообщает следственное управление СКР по региону.
Тело несовершеннолетнего было обнаружено 10 февраля на улице Шоссейной. Изъята предсмертная записка.
«Следователями принято решение о возбуждении уголовного дела по данному факту по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) с целью проверки следственным путем всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
В ходе расследования дела планируется провести посмертную комплексную