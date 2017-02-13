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09:14 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело о доведении до самоубийства подростка завели в Ростове

Дело о доведении до самоубийства 16-летнего возбуждено в Ростове, сообщает следственное управление СКР по региону.

Тело несовершеннолетнего было обнаружено 10 февраля на улице Шоссейной. Изъята предсмертная записка.

«Следователями принято решение о возбуждении уголовного дела по данному факту по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) с целью проверки следственным путем всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

В ходе расследования дела планируется провести посмертную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, допросить друзей и знакомых подростка.

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