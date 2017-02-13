Учеников нижнетагильской школы кормили просроченным хлебом

Прокурорская проверка была организована после того, как несколько детей сообщили, что в столовой им выдан хлеб с плесенью.

«В ходе документарной проверки нашел подтверждение факт выдачи 28 января 2017 года учащимся в школьной столовой недоброкачественного хлеба с признаками плесени. В ходе проверки на пищеблоке выявлен факт некачественного проведения уборки в помещении пищеблока, нарушение температурных условий хранения молочной продукции, отсутствие вытяжки над моечными ваннами, наличие дефектов разделочного инвентаря, отсутствие в журнале бракеража пищевых продуктов записей на крупы, хлеб», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры.

По результатам проверки возбуждено административное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах» КоАП РФ.

Управляющему «Комбината общественного питания», предоставляющего школе услуги по питанию учащихся, и директору школы внесены представления с требованием устранить нарушения.