Глава МВД назвал причину убийств в Казахстане

«Одной из наиболее частых и серьезных причин бытовой преступности является пьянство, алкоголизм и наркомания. К сожалению, только в прошлом году количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения возросло на 13% и составило 20 тысяч», — сказал Касымов в ходе Правительственного часа в Мажилисе.

Почти на 75%, по данным главы МДВ РК, их рост отмечается в Мангистауской, на 50% — в Алматинской, Акмолинской и Южно-Казахстанской областях.

«В состоянии опьянения совершается почти каждое пятое преступление, почти половина убийств и более 60% всех семейно-бытовых преступлений», — озвучил данные Касымов.

В настоящее время в поле зрения полиции находится почти 71 тысяча алкоголиков, в том числе более 10 тысяч женщин и 300 несовершеннолетних. Только в прошлом году в общественных местах задержаны в пьяном виде свыше 193 тысяч человек. Это на 3% больше чем в 2015 году, сообщают в МВД РК.