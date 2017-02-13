Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
СМИ назвали имя убийцы ополченца Гиви
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Забивший до смерти человека автохам сел на 7 лет
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
СМИ: Киев рассекретил данные о погибших в Донбассе
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
14События недели в фотографиях
10:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Неизвестные с ножом напали на перевозчицу из Ленинского района Иркутска

Женщине распороли шубу в подъезде ее дома.

Источник: IrkutskMedia.ru

Неизвестные на прошлой неделе совершили вооруженное нападение на директора компании «Пантера» Елену Давыдову, осуществляющей перевозки по маршруту № 30 «Ново-Ленино — Центральный рынок» в Иркутске. По словам потерпевшей, в подъезде многоквартирного дома ее начали душить, а затем приставили нож. Женщине передали «привет» и распороли шубу. Предпринимательница обратилась с заявлением в полицию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— На меня сзади напали в подъезде. Просто передали «привет» от друга и сказали, чтобы никуда не лезла. Шубу мне распороли. Одной рукой меня придушили, другой — приставили нож. Обратилась в полицию в пятницу, дала показания. Сказали, что выделят два дела: одно — о порче имущества, другое — по факту нападения. Круг подозреваемых очевиден, — рассказала директор ООО «Пантера» Елена Давыдова.

В пресс-службе регионального главка МВД подтвердили, что заявление по данному факту к ним действительно поступило. Сейчас полицейские разбираются в ситуации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Межэлитная диалектика в Иркутской области: война "серых домов" как двигатель прогресса
Губернатор Новгородской области объявил об отставке
Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с июля 2015 года
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
СКР получил доказательства применения «Точки-У» в Донбассе
Белый дом: На выборах в США голосовали иностранцы и умершие
В Лос-Анджелесе прошла 59 церемония вручения премии «Грэмми»
Минобороны показало разрушенные памятники Пальмиры
Спорт
«Лестер», от чемпиона к Чемпионшипу: 10 главных событий выходных Уик-энд разгромов: "Гамбург" неожиданно побеждает "Лейпциг", а "Барселона" издевается над будущим соперником по финалу Кубка
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Ностальгические американские комедии, по которым мы скучаем Эти комедии принято называть глупыми, плоскими, пошлыми, а то и просто безумными, однако без них сложно представить 90-е годы. Признаться, им и сегодня сложно найти замену — и именно поэтому мы по ним скучаем.
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь