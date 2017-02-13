Неизвестные с ножом напали на перевозчицу из Ленинского района Иркутска

Неизвестные на прошлой неделе совершили вооруженное нападение на директора компании «Пантера» Елену Давыдову, осуществляющей перевозки по маршруту № 30 «Ново-Ленино — Центральный рынок» в Иркутске. По словам потерпевшей, в подъезде многоквартирного дома ее начали душить, а затем приставили нож. Женщине передали «привет» и распороли шубу. Предпринимательница обратилась с заявлением в полицию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— На меня сзади напали в подъезде. Просто передали «привет» от друга и сказали, чтобы никуда не лезла. Шубу мне распороли. Одной рукой меня придушили, другой — приставили нож. Обратилась в полицию в пятницу, дала показания. Сказали, что выделят два дела: одно — о порче имущества, другое — по факту нападения. Круг подозреваемых очевиден, — рассказала директор ООО «Пантера» Елена Давыдова.