Жителя Приангарья приговорили к 1 году колонии за пьяное вождение

Усольский городской суд в Иркутской области вынес приговор 21-летнему злостному нарушителю правил дорожного движения. Мужчина, начиная с 2013 года, регулярно попадал в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции за различные правонарушения и привлекался к ответственности 32 раза. По решению суда молодой человек был приговорен к 1 году лишения свободы в колонии общего режима. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Злоумышленник 32 раза привлекался к ответственности. Из них 13 раз за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

«Пять раз он подвергался административному аресту за такие грубые нарушения, стал фигурантом семи уголовных дел, возбужденных по фактам повторных правонарушений, связанных с управлением транспортом в нетрезвом состоянии. Однако даже после всех этих многочисленных наказаний усольчанин не сделал для себя никаких выводов, и уже в январе нынешнего года его дважды задерживали пьяным за рулем инспекторы дорожно-патрульной службы, которые и сейчас проводят в отношении водителя очередную проверку по факту повторного грубого нарушения ПДД», — отметили в ведомстве.

Накануне по решению суда молодой человек был приговорен к 1 году тюрьмы. Судебный приговор, связанный с реальным лишением свободы за подобную провинность, выносится в Приангарье впервые.

Напомним также, что только за минувшие выходные дни сотрудники ГИБДД выявили 153 водителя, находившихся за рулем в состоянии опьянения, восемь из них повторно. Всего же с начала года по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) возбуждено 243 уголовных дела.