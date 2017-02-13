В Перми рыбаки дрейфовали на оторванной льдине

Рыбаки ночью в Перми оказались на оторванной льдине. Как рассказали в городской службе спасения, около полуночи на пульт оперативного дежурного ЕДДС поступило сообщение о том, что двое рыбаков оказались на оторванной льдине.

Льдина дрейфовала в 30 метрах от берега и её сносило течением вниз по Каме.

Спасатели прибыли на место и спустили лодку на воду. В этот момент рыбаки позвонили и сообщили, что льдину прибило к берегу и они смогли самостоятельно перебраться на твердую землю. Мужчины сказали, что с ними всё благополучно и медицинская помощь никому не требуется.