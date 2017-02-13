Волгоградец задержан за добычу краснокнижной рыбы: возбуждено уголовное дело

Автомобиль волгоградца с прицепом и находившейся в нем резиновой лодкой задержали полицейские в Городищенском районе. При досмотре сотрудники ДПС нашли 91 рыбу — стерлядь, занесенную в Красную книгу РФ, также было обнаружено 2 килограмма икры рыбы осетровых видов.

Браконьер свою вину признал. Он уточнил, что поймал улов в реке Хопер. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации». Мужчина находится под подпиской о невыезде. Сумма ущерба, причиненного биологическим ресурсам составила около 78 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.