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09:13 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Женщина пострадала при пожаре в частном доме в Дзержинском районе Волгограда

Пожар, в котором пострадала волгоградка, произошел 12 февраля в Дзержинском районе. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании частного доме на улице Бериславской диспетчеру спасательной службы поступило в 20:10. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обнаружили, что огнем охвачены 10 квадратных метров строения. Пламя удалось ликвидировать в течение 25 минут.

В пресс-службе МЧС уточнили, что при пожаре пострадала женщина 1939 года рождения. По словам специалистов, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки.

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