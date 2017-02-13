Женщина пострадала при пожаре в частном доме в Дзержинском районе Волгограда
Пожар, в котором пострадала волгоградка, произошел 12 февраля в Дзержинском районе. Об этом ВДТВ рассказали в
Пожар, в котором пострадала волгоградка, произошел 12 февраля в Дзержинском районе. Об этом ВДТВ рассказали в
Сообщение о возгорании частного доме на улице Бериславской диспетчеру спасательной службы поступило в 20:10. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обнаружили, что огнем охвачены 10 квадратных метров строения. Пламя удалось ликвидировать в течение 25 минут.
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