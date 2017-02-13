Магнитогорец, пропавший неделю назад, найден мертвым
35-летний житель Магнитогорска (Челябинская область) Константин Анисимович, пропавший неделю назад, найден мертвым. Мужчину искали полиция и волонтеры.
35-летний житель Магнитогорска (Челябинская область) Константин Анисимович, пропавший неделю назад, найден мертвым. Мужчину искали полиция и волонтеры.
Соответствующая информация появилась в группе поискового отряда «Легион-СПАС». «Найден. Погиб», — написали волонтеры. В причинах гибели мужчины разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Магнитогорец пропал шестого февраля с улицы Карла Маркса. В течение недели он не выходил на связь с родными.
Ксения Хлопина.