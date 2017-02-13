В Павлодаре выясняют, почему из-за аварии воду отключили во всём городе

В Павлодаре уже запустили воду по трубам после крупной аварии. Местные власти заявили о проведении расследования причин аварии.

«Мы это так не оставим. Обязательно оценим действия коммунальных служб, как быстро действовал горводоканал. Изучим саму причину, правильно ли была установлена задвижка», — заявил заместитель акима Павлодара Андрей Балашов

Более суток над устранением аварии работали пять бригад — всего около 20 человек, были задействованы 12 единиц автотранспорта. В пять утра 13 февраля водоснабжение было отключено по всему городу. В данный момент сети начинают наполняться.

Заместитель главного инженера ТОО «Павлодар-Водоканал» Владимир Сарапульцев признался, что можно было ограничиться малым контуром водоснабжения.

«Не хотели отключать от водоснабжения весь город. Магистральный водопровод расположен по кольцевой схеме. Если выйдет из строя один, можем подпитать абонентов по другому кольцу. Отключили сначала одно кольцо, пришлось потом всё отключать», — рассказал инженер.

Из-за того, что долгое время не могли прекратить напор воды, подтопило ряд домов. Всего выявлено десять участков, где вода попала во дворы и в подвальные помещения. Пострадавшим будет оказана помощь. Жителям частного сектора обещают уголь и дрова. Павлодарцы радостно сообщают, что вода уже течёт из кранов. Вторая смена в школах будет учиться по расписанию.