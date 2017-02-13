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09:38 (мск), источник: Sputnik.by

Пожар в Наровлянском районе: погибли 3 человека

Следственно-оперативная группа в составе сотрудников милиции, следственного комитета и государственного комитета судебных экспертиз выезжала на место пожара.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Основной причиной пожара в частном доме в Наровлянском районе Гомельской области, где погибло 3 человека, в МЧС назвали неосторожное курение.

Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Корзуна в деревне Конотоп Наровлянского района поступило спасателям Наровлянского районного отдела по ЧС. Прибывшие через шесть минут к месту вызова пожарные обнаружили сильное задымление внутри деревянного дома.

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«В доме были обнаружены без признаков жизни тела трех человек — хозяйки 1955 года рождения, ее сожителя 1960 года рождения и мужчины 1956 года рождения, находившегося накануне пожара у них в гостях», — сообщили Sputnik в понедельник в МЧС.

В результате пожара уничтожены постельные принадлежности, поврежден пол в жилой комнате деревянного дома, причину пожара устанавливают, уточнили спасатели.

По их словам, одной из рассматриваемых версий названо неосторожное обращение с огнем при курении. К месту ЧС выезжала следственно-оперативная группа в составе сотрудников милиции, следственного комитета и государственного комитета судебных экспертиз.

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