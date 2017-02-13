СК проводит проверку после падения женщины с 9 этажа в Дзержинске

Следователи проводят проверку после падения 39-летней женщины с 9 этажа дома на проспекте Циолковского в Дзержинске, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

Трагедия произошла 11 февраля, в субботу. Женщина зашла в дом, поднялась на девятый этаж и упала вниз с технической лоджии. Пострадавшая погибла на месте. Для определения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что потерпевшую сопровождали знакомые, которые ожидали ее на улице возле дома. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства трагедии.