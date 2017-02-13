Жительница Хабаровского края стащила деньги у 91-летней пенсионерки
В Амурске обокрали 91-летнюю местную жительницу. Потерпевшая получила пенсию и пошла в магазин.
В Амурске обокрали 91-летнюю местную жительницу. Потерпевшая получила пенсию и пошла в магазин.
По дороге домой она встретила незнакомую женщину, которая предложила пенсионерке свою помощь. Злоумышленница донесла сумки женщины до дома. Потерпевшая предложила фигурантке зайти в гости и выпить чаю. После ее ухода пенсионерка обнаружила, что у нее из сумки пропали 35 тысяч рублей.
Как оказалось, ранее 34-летняя злоумышленница была судима. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на