Жительница Хабаровского края стащила деньги у 91-летней пенсионерки

По дороге домой она встретила незнакомую женщину, которая предложила пенсионерке свою помощь. Злоумышленница донесла сумки женщины до дома. Потерпевшая предложила фигурантке зайти в гости и выпить чаю. После ее ухода пенсионерка обнаружила, что у нее из сумки пропали 35 тысяч рублей.

Как оказалось, ранее 34-летняя злоумышленница была судима. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.