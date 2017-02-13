Жителя Кубани задержали при попытке продажи краснокнижного хорька
В Тбилисском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконной продаже животного, принадлежащего к виду, занесенному в Красную книгу РФ.
В Тбилисском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконной продаже животного, принадлежащего к виду, занесенному в Красную книгу РФ.
Летом прошлого года 44-летний кубанце обнаружил во дворе своего дома необычного хорька. Он посадил зверька в клетку и стал ухаживать за ним. Позднее мужчина выяснил, что животное принадлежит к редкому виду «Южнорусская перевязка» и решил продать его, размести объявление в интернете.
Объявление обнаружили инспекторы отдела федерального государственного охотничьего надзора в области охраны воспроизводства и использования объектов животного мира, они же обратились в полицию.
Продавца задержали. Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до 3 лет и штраф до 1 млн рублей, сообщает
Южнорусская перевязка — хищный зверек, который по внешнему виду напоминает степного хорька.