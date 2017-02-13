Прокуратура заинтересовалась инвалидом, которого выкинули из клинической больницы
Вопиющий случай произошел вчера, 12 февраля.
Вопиющий случай произошел вчера, 12 февраля.
Прокуратура Самары проводит проверку по вопиющему случаю, который произошел вчера, 12 февраля, около клинической больницы на Комсомольской. По словам очевидцев, одноногого мужчину выкинули из больницы и не оказали помощь, пока он лежал около учреждения.
— Прокуратурой Самарского района г. Самары проводится проверка по факту оставления