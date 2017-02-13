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10:54 (мск), источник: Pro Город Самара

Прокуратура заинтересовалась инвалидом, которого выкинули из клинической больницы

Вопиющий случай произошел вчера, 12 февраля.

Прокуратура Самары проводит проверку по вопиющему случаю, который произошел вчера, 12 февраля, около клинической больницы на Комсомольской. По словам очевидцев, одноногого мужчину выкинули из больницы и не оказали помощь, пока он лежал около учреждения.

 — Прокуратурой Самарского района г. Самары проводится проверка по факту оставления 12.02.2017 в опасности гражданина с ограниченными возможностями около клинической больницы. Просим очевидцев произошедшего не оставаться равнодушными, сообщить свои контактные данные, в том числе номера телефонов, в прокуратуру Самарского района г. Самары по адресу: г. Самара, ул. Мечникова, д. 54а, либо через сайт прокуратуры Самарской области, — сообщает ведомство.

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