Прокуратура Нижегородской области направила в суд заявления о закрытии 15 онлайн-казино. Как сообщает прокуратура Нижегородской области, в январе текущего года ведомством была проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства о противодействии организации и проведению азартных игр.

В ходе проверки было установлено, что на 15 страницах в интернете организованы игровые клубы онлайн. На этих страницах распространяется реклама основанных на риске игр, пари (букмекерских контор, онлайн казино), что противоречит требованиям законодательства России.

Также было установлено, что на сайтах осуществляется игра в азартные игры с возможностью получения денежного выигрыша, что также запрещено законодательством РФ.

По результатам выявленных нарушений прокуратура направила в Автозаводский райсуд 15 заявлений о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной к распространению.