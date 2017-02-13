Смертельное ДТП под Оршей: 17-летний водитель был пьян
Водитель вероятно превысил скорость, не справился с управлением, после чего авто вылетело в кювет и около 200 метров протащило по полю.
Водитель вероятно превысил скорость, не справился с управлением, после чего авто вылетело в кювет и около 200 метров протащило по полю.
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Подросток, управлявший легковым автомобилем Renault, который вылетел в кювет в Оршанском районе и врезался в дерево, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в МВД Беларуси.
По информации МВД, подросток не имел водительского удостоверения и находился в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительным данным, автомобиль ехал с недопустимой скоростью и на летней резине. Возбуждено уголовное дело.