Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
СМИ назвали имя убийцы ополченца Гиви
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Забивший до смерти человека автохам сел на 7 лет
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
Разведка ДНР сообщила об огромных потерях армии Украины – СМИ
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
14События недели в фотографиях
10:11 (мск), источник: Sputnik.by

Смертельное ДТП под Оршей: 17-летний водитель был пьян

Водитель вероятно превысил скорость, не справился с управлением, после чего авто вылетело в кювет и около 200 метров протащило по полю.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Подросток, управлявший легковым автомобилем Renault, который вылетел в кювет в Оршанском районе и врезался в дерево, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в МВД Беларуси.

Читайте также
Под Минском произошло ДТП с участием двух автомобилей Opel

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 12 февраля на трассе М8. 17-летний учащийся лицея вместе с двумя друзьями ехал в направлении населенного пункта Яковлевичи. В какой-то момент водитель потерял управление, иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии скончался 22-летний пассажир, водитель и еще один пассажир, 19-летний молодой человек, госпитализированы.

По информации МВД, подросток не имел водительского удостоверения и находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, автомобиль ехал с недопустимой скоростью и на летней резине. Возбуждено уголовное дело.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
База данных нарушивших безвизовый срок иностранцев появится в Беларуси
Губернатор Новгородской области объявил об отставке
Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с июля 2015 года
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
СКР получил доказательства применения «Точки-У» в Донбассе
Белый дом: На выборах в США голосовали иностранцы и умершие
В Лос-Анджелесе прошла 59 церемония вручения премии «Грэмми»
Минобороны показало разрушенные памятники Пальмиры
Спорт
«Лестер», от чемпиона к Чемпионшипу: 10 главных событий выходных Уик-энд разгромов: "Гамбург" неожиданно побеждает "Лейпциг", а "Барселона" издевается над будущим соперником по финалу Кубка
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Ностальгические американские комедии, по которым мы скучаем Эти комедии принято называть глупыми, плоскими, пошлыми, а то и просто безумными, однако без них сложно представить 90-е годы. Признаться, им и сегодня сложно найти замену — и именно поэтому мы по ним скучаем.
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь