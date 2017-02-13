Один человек погиб при пожаре в Кокшетау

АСТАНА, 13 фев — Sputnik. В Кокшетау в понедельник утром загорелось административное здание, один человек погиб, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Как сообщили в противопожарной службе ДЧС Акмолинской области, здание загорелось сегодня утром в десятом часу. На пульт сигнал поступил в 9.37 часов. На место происшествия немедленно выехали 11 единиц техники.