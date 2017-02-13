Один человек погиб при пожаре в Кокшетау
Двое человек пострадали при пожаре в административном здании в Кокшетау — один человек погиб, еще один доставлен в больницу.
Двое человек пострадали при пожаре в административном здании в Кокшетау — один человек погиб, еще один доставлен в больницу.
АСТАНА, 13 фев — Sputnik. В Кокшетау в понедельник утром загорелось административное здание, один человек погиб, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Как сообщили в противопожарной службе ДЧС Акмолинской области, здание загорелось сегодня утром в десятом часу. На пульт сигнал поступил в 9.37 часов. На место происшествия немедленно выехали 11 единиц техники.
«Деревянное административное здание сгорело практически полностью, это 125 квадратных метров. В нем располагались автошколы, страховая компания и другие мелкие организации» — сообщили в ДЧС агентству.
При пожаре погиб один человек.
«Один человек погиб, еще одного доставили в больницу. Личность погибшего установили — Алпысбай Каркен работал инструктором по вождению, ему было 72 года», — добавил собеседник агентства.
Причины пожара устанавливаются.