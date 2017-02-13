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10:20 (мск), источник: Publika.md

Пожар вспыхнул этим утром в многоэтажном доме столичного пригорода Дурлешты

Пожар вспыхнул этим утром в многоэтажном доме столичного пригорода Дурлешты. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Спасателей вызвал хозяин. Пострадавших нет.

Источник: Publika.md

На место происшествия прибыли три пожарных расчёта. Пламя потушили в течение получаса.

Из квартиры на четвертом этаже эвакуировали женщину с ребенком, так как существовала угроза отравления угарным газом. Причины возгорания пока неизвестны.

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