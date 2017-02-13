Пожар вспыхнул этим утром в многоэтажном доме столичного пригорода Дурлешты
Пожар вспыхнул этим утром в многоэтажном доме столичного пригорода Дурлешты. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Спасателей вызвал хозяин. Пострадавших нет.
Пожар вспыхнул этим утром в многоэтажном доме столичного пригорода Дурлешты. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Спасателей вызвал хозяин. Пострадавших нет.
На место происшествия прибыли три пожарных расчёта. Пламя потушили в течение получаса.
Из квартиры на четвертом этаже эвакуировали женщину с ребенком, так как существовала угроза отравления угарным газом. Причины возгорания пока неизвестны.