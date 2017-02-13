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10:49 (мск), источник: AmurMedia.ru

УМВД: Уголовное дело по факту гибели женщины в открытом бассейне в Хабаровске не возбудили

По предварительной информации, причиной смерти 52-летней женщины стал инфаркт.

Хабаровск, 13 февраля, AmurMedia.

Будущее уголовного дела по факту гибели женщины на территории открытого бассейна в Хабаровске остается под вопросом. По предварительной информации, причиной смерти хабаровчанки стал инфаркта, сообщил корр. ИА AmurMedia специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

Напомним, вечером 11 февраля, на территории открытого бассейна скончалась 52-летняя женщина. Как сообщил директор спорт-клуба, как только хабаровчанке стало плохо, то её тут же доставили в медицинский пункт. На место происшествия выехали сотрудники скорой помощи, которые боролись за жизнь женщины, однако спасти её им так и не удалось.

Но по заявлению Кирилла Блинова, он не знает, присутствовали ли сотрудники скорой помощи на территории бассейна, во время гибели женщины. Вся информация по этому происшествию поступила прямиком от штатного врача открытого бассейна.

— К нам поступил звонок от штатного врача открытого бассейна, который сообщил нам о гибели 52-летней женщины. Все материалы по этому делу были переданы в городской отдел полиции № 10, — сообщил Кирилл Блинов.

На данный момент проводится проверка, для выявления причины гибели женщины. После получения результатов станет известно, будет ли возбуждаться уголовное дело по данному случаю.

— Пока этим делом занимается городская полиция, а не следственный комитет. На данный момент идут подготовки к проведению вскрытия, для установления точной причины гибели. По предварительной информации, к смерти хабаровчанки привел инфаркт. Пока мы не знаем, будет ли возбуждаться уголовное дело по этому вопросу, — добавил Кирилл Блинов.

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