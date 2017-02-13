В Нижегородской области столкнулись грузовик и иномарка: погиб мужчина
В Вачском районе Нижегородской области столкнулись грузовик и иномарка: погиб пенсионер. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
В Вачском районе Нижегородской области столкнулись грузовик и иномарка: погиб пенсионер. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла 12 февраля в 11:00 на 89 км автодороги Нижний Новгород — Касимов. Водитель грузовика МАН не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Audi.
В результате столкновения пострадали водитель и пассажир иномарки. Погиб 65-летний мужчина. 62-летняя женщина госпитализирована с