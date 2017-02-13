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11:10 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области столкнулись грузовик и иномарка: погиб мужчина

В Вачском районе Нижегородской области столкнулись грузовик и иномарка: погиб пенсионер. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла 12 февраля в 11:00 на 89 км автодороги Нижний Новгород — Касимов. Водитель грузовика МАН не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Audi.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир иномарки. Погиб 65-летний мужчина. 62-летняя женщина госпитализирована с черепно-мозговой травмой и переломом ребер.

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