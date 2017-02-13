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12:06 (мск), источник: Новости Перми

В поселке Голый мыс горела база отдыха

Крупный пожар произошел утром 13 февраля на ул. Апрельская, 51 в Свердловском районе Перми. Автоматически пожару был присвоен второй номер сложности. Его общая площадь составила 240 кв. метров.

По информации МЧС, огнеборцы были на месте спустя 10 минут после вызова, работали четыре звена газодымозащитной службы, для бесперебойной подачи воды была проложена магистральная линия от открытого водоёма. В тушении принимали участие 35 человек личного состава.

Горели две бани на территории базы отдыха, общая площадь пожара составила 240 кв. метров, на его ликвидацию потребовалось более часа. В настоящее время по факту пожара проводится проверка, причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.


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