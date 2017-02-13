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10:40 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининградской области горят поля. Начались поджоги прошлогодней травы

За минувшие выходные сотрудникам МЧС пришлось 7 раз выезжать на тушение горящей травы.

Общая площадь возгорания составила 6 га. Самые масштабные палы были зарегистрированы в Краснознаменске и Немане. Всего с начала года на территории области зарегистрировано 17 случаев неконтролируемого поджога травы на общей площади 15,75 га, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Калининградской области.

В прошлом году первый случай пала травы был также зарегистрирован в начале февраля. Всего за 2016 год пожарно-спасательные подразделения МЧС 983 раза выезжали на тушение прошлогодней травы.

Главное управление МЧС России по Калининградской области предупреждает о недопустимости поджогов травы. Палы часто приводят к возгораниям построек в сельской местности. Кроме того, палы травы могут вызвать лесной или торфяной пожар. Благодаря теплой, ветреной погоде огонь может быстро распространиться на большой территории. Его тушение потребует привлечения большого числа сил и средств, материальных затрат.

Поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в случае наступления серьезных последствий — и уголовную ответственность.

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