Спасатели сняли висевшего на водосточной трубе воронежца

Мужчина повис на водосточной трубе на уровне третьего этажа дома № 30 по улице Студенческая около 9:00 понедельника, 13 февраля. Очевидцы вызвали спасателей и полицейских к месту ЧП, сообщила пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС.

Спасатели городской службы спасения и пожарно-спасательной части № 6 сняли воронежца с трубы с помощью пожарной автолестницы.

— Причем спускать пришлось его практически на руках. После того, как пострадавший благополучно спущен на землю, его передали сотрудникам полиции, — уточнили в пресс-службе управления ГО и ЧС.

Правоохранители выяснят, зачем мужчина забрался на водопроводную трубу.