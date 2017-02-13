Спасатели сняли висевшего на водосточной трубе воронежца
Мужчина находился на уровне третьего этажа.
Мужчина находился на уровне третьего этажа.
Мужчина повис на водосточной трубе на уровне третьего этажа дома № 30 по улице Студенческая около 9:00 понедельника, 13 февраля. Очевидцы вызвали спасателей и полицейских к месту ЧП, сообщила
Спасатели городской службы спасения и
— Причем спускать пришлось его практически на руках. После того, как пострадавший благополучно спущен на землю, его передали сотрудникам полиции, — уточнили в
Правоохранители выяснят, зачем мужчина забрался на водопроводную трубу.