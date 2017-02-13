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11:00 (мск), источник: Volga News

Двум убийцам полковника Гошта запросили пожизненное заключение

В Самарском областном суде состоялись малые судебные прения по делу об убийстве семьи полковника полиции Андрея Гошта.

Напомним, жестокая расправа над спящими людьми произошла в с. Ивашевка Сызранского района в ночь на 24 апреля 2016 года. Был убит сам замначальника Штаба ГУ МВД России по Самарской области Андрей Гошт, его жена, родители, жена брата, одна из племянниц. Вторая племянница — семилетняя девочка чудом осталась жива, хотя получила тяжелейшие травмы.

На скамье подсудимых по обвинению в разбое и убийстве оказались Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Охран Зохрабов. По версии следствия, они проникли в дом через незапертую входную дверь, не зная, что дом принадлежит родителям полицейского и не догадываясь, что вся семья в ту ночь была в сборе. Испугавшись, четверо мужчин, убили спящих и «на скорую руку» похватали все ценное, что лежало на виду. Впрочем, по неясным причинам барсетку, в которой было 5 тыс. руб. «наличкой» они закопали. Свою вину в разбое мужчины признали, но вину в нанесении смертельных ударов перекладывали друг на друга.

25 января 2017 г. всех четверых подсудимых присяжные признали виновными, а Ислама Бабаева и Охрана Зохрабова — достойными снисхождения.

10 февраля на малых судебных прениях гособвиненитель высказал свою позицию относительно наказания, которое следует назначить подсудимым. «Махмадали Ахмадову и Роману Фаталиеву гособвинение запросило пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима, — сообщила помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Наталья Цой. — Охрану Зохрабову гособвинение просило назначить 26 лет лишения свободы, а Исламу Бабаеву — 25, причем предполагается, что первые 10 лет из положенных оба будут отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Максимальное наказания им нельзя было запросить, потому что присяжные заседатели посчитали их достойными снисхождения».

Приговор по этому делу планируют огласить 22 февраля. Согласится ли судья с такой мерой наказания, пока не ясно.

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