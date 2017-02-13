В страшном пожаре в Кокшетау погиб охранник административного центра
Здание сгорело очень быстро.
Здание сгорело очень быстро.
Один человек погиб в результате пожара в административном здании по улице Ауэзова, об этом сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на
Пожарные рассказали, что погибший был охранником.
«Пожар пятой степени огнестойкости. Это значит, что в здании много деревянной обшивки, все быстро горело», — сообщили огнеборцы.
По их словам, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка, либо короткое замыкание в результате напряжения
Точная причина будет устанавливаться дознавателями.