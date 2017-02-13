Осужденная Евгения Чудновец отказалась от помилования

Об этом Накануне.RU рассказал муж Евгении Андрей Мясников.

«Евгения категорически отказалась от помилования. Причем просила, чтобы больше ее не склоняли к помилованию. Это не выход из этой ситуации, и помилование означает признание прощение. Мы теряем возможность судиться, теряется реабилитирующая возможность после помилования. Сам факт означает, что президент просто велит отпустить. Обычно помилование происходит с признанием вины», — рассказал Андрей Мясников.

Евгения передала, что если у омбудсмена Татьяны Мерзляковой есть такая возможность, и она хочет помочь, то есть три девушки, за помилование которых ратует Чудновец. Она рассказала мужу три истории о девушках, которые «сидят буквально ни за что, им дали огромные сроки, разлучили с детьми».

После объявления о возможности помилования, отношения Евгении с некоторыми заключенными ухудшились. По словам Мясникова, сыграла зависть: «Они там сидят годами, просят о помиловании, а тут появилась Женя. Мало того, что ей осталось сидеть два месяца, ее могут помиловать. И она еще и отказывается. Ее начали подкалывать».

Напомним, 10 февраля стало известно, что аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердловской области может направить в Администрацию президента РФ заявление о помиловании Чудновец.

Воспитательница была признана виновной в распространении «детского порно» — она сделала «репост» видеозаписи в соцсети, на которой воспитатели детского лагеря снимают обнаженного ребенка. Чудновец дали полгода колонии общего режима. Позже Курганский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу, приговор был смягчен — вместо шести месяцев заключения дали пять.