Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России увеличили налог на недостроенные дома
СМИ назвали имя убийцы ополченца Гиви
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Самолет с 365 пассажирами загорелся при посадке
Забивший до смерти человека автохам сел на 7 лет
«Вошло много танков»: в ДНР рассказали о прорыве ВСУ на Донбассе
Секретарь Порошенко про Авдеевку: почти катастрофа
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Друг-хирург подарил 53-летней Лолите "новое лицо" - СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
9Колесница для королевских похорон
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
12:02 (мск), источник: Nakanune.ru

Осужденная Евгения Чудновец отказалась от помилования

Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, которую осудили за репост видеоролика, отказалась от помилования.

Об этом Накануне.RU рассказал муж Евгении Андрей Мясников.

«Евгения категорически отказалась от помилования. Причем просила, чтобы больше ее не склоняли к помилованию. Это не выход из этой ситуации, и помилование означает признание прощение. Мы теряем возможность судиться, теряется реабилитирующая возможность после помилования. Сам факт означает, что президент просто велит отпустить. Обычно помилование происходит с признанием вины», — рассказал Андрей Мясников.

Евгения передала, что если у омбудсмена Татьяны Мерзляковой есть такая возможность, и она хочет помочь, то есть три девушки, за помилование которых ратует Чудновец. Она рассказала мужу три истории о девушках, которые «сидят буквально ни за что, им дали огромные сроки, разлучили с детьми».

После объявления о возможности помилования, отношения Евгении с некоторыми заключенными ухудшились. По словам Мясникова, сыграла зависть: «Они там сидят годами, просят о помиловании, а тут появилась Женя. Мало того, что ей осталось сидеть два месяца, ее могут помиловать. И она еще и отказывается. Ее начали подкалывать».

Напомним, 10 февраля стало известно, что аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердловской области может направить в Администрацию президента РФ заявление о помиловании Чудновец.

Воспитательница была признана виновной в распространении «детского порно» — она сделала «репост» видеозаписи в соцсети, на которой воспитатели детского лагеря снимают обнаженного ребенка. Чудновец дали полгода колонии общего режима. Позже Курганский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу, приговор был смягчен — вместо шести месяцев заключения дали пять.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"РПЦ, вы - рейдеры!" Петербуржцы взяли Исаакий в кольцо
Губернатор Новгородской области объявил об отставке
Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с июля 2015 года
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
В Белгородской области мужчина взял в заложники свою семью
Королева льда и пламени: Татьяна Тарасова отмечает юбилей
СКР узнал о применении комплексов «Точка-У» в Донбассе
Минобороны показало разрушенные памятники Пальмиры
Спорт
«Лестер», от чемпиона к Чемпионшипу: 10 главных событий выходных Уик-энд разгромов: "Гамбург" неожиданно побеждает "Лейпциг", а "Барселона" издевается над будущим соперником по финалу Кубка
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Кидман, Дорнан, Стоун и другие на церемонии BAFTA 2017 В Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения премии Британской академии кинематографа
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей В России наконец запретят давать детям странные, нелепые или неблагозвучные имена. Этот законопроект сейчас рассматривается в Госдуме и, видимо, вскоре будет принят. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь