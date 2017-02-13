Осужденная Евгения Чудновец отказалась от помилования
Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, которую осудили за репост видеоролика, отказалась от помилования.
Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, которую осудили за репост видеоролика, отказалась от помилования.
Об этом Накануне.RU рассказал муж Евгении Андрей Мясников.
«Евгения категорически отказалась от помилования. Причем просила, чтобы больше ее не склоняли к помилованию. Это не выход из этой ситуации, и помилование означает признание прощение. Мы теряем возможность судиться, теряется реабилитирующая возможность после помилования. Сам факт означает, что президент просто велит отпустить. Обычно помилование происходит с признанием вины», — рассказал Андрей Мясников.
Евгения передала, что если у омбудсмена Татьяны Мерзляковой есть такая возможность, и она хочет помочь, то есть три девушки, за помилование которых ратует Чудновец. Она рассказала мужу три истории о девушках, которые «сидят буквально ни за что, им дали огромные сроки, разлучили с детьми».
После объявления о возможности помилования, отношения Евгении с некоторыми заключенными ухудшились. По словам Мясникова, сыграла зависть: «Они там сидят годами, просят о помиловании, а тут появилась Женя. Мало того, что ей осталось сидеть два месяца, ее могут помиловать. И она еще и отказывается. Ее начали подкалывать».
Напомним, 10 февраля стало известно, что аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердловской области может направить в Администрацию президента РФ заявление о помиловании Чудновец.
Воспитательница была признана виновной в распространении «детского порно» — она сделала «репост» видеозаписи в соцсети, на которой воспитатели детского лагеря снимают обнаженного ребенка. Чудновец дали полгода колонии общего режима. Позже Курганский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу, приговор был смягчен — вместо шести месяцев заключения дали пять.