В Тольятти два школьника привели спасателей к женщине, сломавшей ногу в лесу

Как рассказал руководитель тольяттинского Центра гражданской защиты Андрей Дербенев, ЧП произошло около 14:00 12 февраля. 58-летняя женщина с мужем каталась на лыжах в лесу Центрального района, неудачно упала и сломала ногу в районе голени. Муж вызвал спасателей, а навстречу им отправились два школьника, которые просто проходили мимо и решили помочь взрослым, попавшим в беду.

«Около 1,5 км мальчикам пришлось двигаться по лесной тропинке, чтобы выйти навстречу спасателям и сопроводить их обратно к месту происшествия, — рассказал директор МКУ «Центр гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев. — Дети оказались случайными прохожими. Мы уже связались с руководством 21-й школы, где они учатся, завтра планируем вручить им благодарственные письма о Центра Гражданской защиты, чтобы отметить проявленную ими доблесть и отзывчивость при оказании помощи пострадавшему».

Спасатели за женщиной в лес пробирались с носилками (волокушами), а вытащив ее на дорогу, «пересели» на снегоход. В итоге пострадавшую довольно быстро доставили к бригаде «скорой помощи».