На Среднем Урале раскрыто жестокое убийство пропавшей ранее женщины
Злоумышленники изнасиловали и убили потерпевшую с целью скрытия преступления.
Злоумышленники изнасиловали и убили потерпевшую с целью скрытия преступления.
В Свердловской области задержаны и взяты под стражу два жителя 27 и 42 лет, проживающих в Шалинском районе. Им предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве женщины, сообщили в
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«По предварительным сведениям, 12 января дама, оказавшись в компании подвыпивших “кавалеров”, подверглась сексуальным домогательствам и пригрозила им, что расскажет об этом в органы внутренних дел. Скорее всего, именно это обстоятельство и послужило возможной причиной жестокой расправы над потерпевшей. Злоумышленники тяжелым предметом многократно причинили женщине несовместимые с жизнью травмы, а ее тело, завернув в ковер, на корыте вывезли к реке, где утопили в проруби в надежде скрыть преступление», — сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
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