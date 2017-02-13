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12:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

Жители Татарстана перечислили мошенникам более 160 тысяч рублей

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В прошедшие выходные два жителя Татарстана стали жертвам мошенников, перечислив им более 160 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ночью 11 февраля 62-летней жительнице Бугульмы позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын стал виновником серьезного ДТП. Звонивший незнакомец предложил пенсионерке помощь, оценив свои услуги в 100 000 рублей. Пожилая женщина, долго не думая, перечислила требуемую сумму на абонентские номера, указанные мошенником. Позже пенсионерка выяснила, что ее обманули. На следующий день она обратилась в полицию с заявлением.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские установили, что абонентский номер афериста зарегистрирован на территории Владимирской области.

Еще одной жертвой мошенников стал 38-летний житель Зеленодольского района. 12 февраля ему позвонил неизвестный и под предлогом покупки телефакса, объявление о продаже которого было выставлено на одном из сайтов, попросил перечислить на его банковскую карту 61 000 рублей. Получив деньги, злоумышленник перестал выходить на связь.

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