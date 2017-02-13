КамАЗ врезался в столб и спровоцировал пробку в Хабаровске
На борьбу с автомобильным затором вышел горожанин, живущий рядом с местом ДТП.
На борьбу с автомобильным затором вышел горожанин, живущий рядом с местом ДТП.
В минувшую пятницу авария с участием КамАЗа и светового столба стала причиной крупной пробки на улице Большой в Хабаровске. Столб в результате столкновения сломался пополам, и электрические провода нависли над дорогой, мешая проезду других автомобилей. Устранить проблему вызвался один из местных жителей, сообщает портал «Губерния».
Грузовик, принадлежащий Спецстрою России, двигался со стороны проспекта 60-летия Октября. Водитель не справился с управлением, и автомобиль въехал в стоящий на обочине столб.
Повисшие над дорогой провода перекрыли часть полосы. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД пустили машины по встречной части дороги. В это время
Вскоре на место ДТП приехали специалисты, которые убрали провода с проезжей части.