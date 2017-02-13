Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
СМИ назвали имя убийцы ополченца Гиви
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Самолет с 365 пассажирами загорелся при посадке
Забивший до смерти человека автохам сел на 7 лет
«Вошло много танков»: в ДНР рассказали о прорыве ВСУ на Донбассе
Секретарь Порошенко про Авдеевку: почти катастрофа
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Друг-хирург подарил 53-летней Лолите "новое лицо" - СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
9Колесница для королевских похорон
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
11:50 (мск), источник: Губерния онлайн

КамАЗ врезался в столб и спровоцировал пробку в Хабаровске

На борьбу с автомобильным затором вышел горожанин, живущий рядом с местом ДТП.

В минувшую пятницу авария с участием КамАЗа и светового столба стала причиной крупной пробки на улице Большой в Хабаровске. Столб в результате столкновения сломался пополам, и электрические провода нависли над дорогой, мешая проезду других автомобилей. Устранить проблему вызвался один из местных жителей, сообщает портал «Губерния».

Грузовик, принадлежащий Спецстрою России, двигался со стороны проспекта 60-летия Октября. Водитель не справился с управлением, и автомобиль въехал в стоящий на обочине столб.

Повисшие над дорогой провода перекрыли часть полосы. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД пустили машины по встречной части дороги. В это время мужчина-доброволец при помощи метлы приподнял провода над трассой и простоял так около 40 минут, помогая автомобилистам проехать сложный участок.

Вскоре на место ДТП приехали специалисты, которые убрали провода с проезжей части.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Примерно 500 домов планируют отремонтировать в Хабаровском крае
Губернатор Новгородской области объявил об отставке
Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с июля 2015 года
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
В Белгородской области мужчина взял в заложники свою семью
Королева льда и пламени: Татьяна Тарасова отмечает юбилей
СКР узнал о применении комплексов «Точка-У» в Донбассе
Минобороны показало разрушенные памятники Пальмиры
Спорт
«Лестер», от чемпиона к Чемпионшипу: 10 главных событий выходных Уик-энд разгромов: "Гамбург" неожиданно побеждает "Лейпциг", а "Барселона" издевается над будущим соперником по финалу Кубка
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Кидман, Дорнан, Стоун и другие на церемонии BAFTA 2017 В Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения премии Британской академии кинематографа
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей В России наконец запретят давать детям странные, нелепые или неблагозвучные имена. Этот законопроект сейчас рассматривается в Госдуме и, видимо, вскоре будет принят. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь