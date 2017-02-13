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11:45 (мск), источник: ИА REGNUM

Семью лишили жилья: свердловский СКР начал проверку

Брошенный собственной матерью на улице в 12-летнем возрасте житель Невьянска попал в детдом, а спустя 20 лет его вновь выселяют «на улицу».

В Свердловской области организована доследственная проверка сообщения о непредоставлении жилого помещения бывшему воспитаннику детского дома. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 33-летний житель Невьянска разбил палатку возле здания городской администрации с целью привлечь внимание к тому, что он фактически вместе с семьёй был оставлен без жилья, после того как его выписали из дома по улице Вити Бурцева.

Молодой человек с 12 лет воспитывался в детском доме, так как его мать была лишена родительских прав. Впоследствии он учился в Режевском сельскохозяйственном училище и проходил срочную службу в армии. После демобилизации он вернулся в родной Невьянск, надеясь получить положенное жильё. Однако в администрации ему сообщили, что за ним закреплена комната в старом бараке по месту жительства лишённой родительских прав матери.

Впоследствии дом был признан аварийным, а все его жильцы получили ключи от новых квартир. В новое жильё заехала и мать молодого человека, которая, будучи ответственным квартиросъёмщиком, отказывается его прописывать. Молодой человек, который ранее требовал расселить его с лицом ранее лишённым родительских прав, так и не смог защитить свои права, закреплённые в пункте 4 статьи 8 федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот». Его многочисленные обращения в мэрию и иные инстанции не принесли результата.

«С целью выяснения всех обстоятельств данной ситуации, в частности, проверки действий должностных лиц администрации Невьянского городского округа, по данному факту следственным отделом по городу Невьянск СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Напомним, что молодой человек с супругой и малолетним ребёнком на данный момент вынужден проживать в разрушающемся бараке по улице Вити Бурцева. Судебные приставы требуют, чтобы он выселился, так как все жильцы были выписаны из дома.

«Меня маленьким, практически подобрали на улице, так как мать мною вообще не занималась, а теперь вот обратно на улицу выставляют. Откуда взяли туда и вернули, так получается», — сообщил молодой человек в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

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