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11:45 (мск), источник: dostup1.ru

Ростехнадзор озвучил причины взрыва на Ашинском метзаводе в декабре 2016

В ведомстве сообщили, что к несчастному случаю привела неудовлетворительная организация производства работ.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) озвучила причины взрыва на Ашинском металлургическом комбинате (ОАО «Амет», Челябинская область), в результате которого один рабочий погиб, трое получили травмы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Технической причиной аварии являлась (…) эксплуатация печи ДСП-120 с неисправным водоохлаждением малого свода», — говорится в сообщении ведомства.

Основной причиной несчастного случая Ростехнадзор назвал неудовлетворительную организацию производства работ: нахождение людей в опасной зоне, наличие противоречий в действиях сталевара электропечи и его подручного, а также невыполнение персоналом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий при возникновении течи воды в своде электропечи согласно плану.

Напомним, авария на Ашинском метзаводе произошла 19 декабря 2016 года. Из-за попадания воды в электропечь произошел хлопок. Ударной волной с высоты более 4 метров на пол отбросило двух рабочих, находившихся на площадке транспортера металлолома печи. В результате один человек погиб, один тяжело ранен, еще двое получили ожоги.

По факту гибели рабочего Следственным комитетом было возбуждено дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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