Пермяк с пистолетом ограбил знакомых и снял это на видео
Из квартиры друзей он вынес деньги и сотовые телефоны.
Из квартиры друзей он вынес деньги и сотовые телефоны.
30-летний пермяк ворвался в квартиру своих знакомых и стал им угрожать. Оскорбляя матом семейную пару, мужчина то и дело обещал их убить, направляя в их сторону пневматический пистолет. В итоге грабитель забрал два телефона и деньги.
Свою выходку мужчина сам снял на камеру сотового телефона.
«В ходе
По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело. Подозреваемого арестовали на время следствия.