Пермяк с пистолетом ограбил знакомых и снял это на видео

30-летний пермяк ворвался в квартиру своих знакомых и стал им угрожать. Оскорбляя матом семейную пару, мужчина то и дело обещал их убить, направляя в их сторону пневматический пистолет. В итоге грабитель забрал два телефона и деньги.

Свою выходку мужчина сам снял на камеру сотового телефона.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — Пермяк ранее был судим за аналогичное преступление. Полицейские изъяли у мужчины видеозапись».

По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело. Подозреваемого арестовали на время следствия.