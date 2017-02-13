В Сочи спасатели эвакуировали из леса повредившую ногу девочку

Произошло это в горнолесной местности неподалеку от слияния рек Агура и Агурчик.

Обеспечивающие безопасность соревнований спасатели ЮРПСО МЧС России оказали сочинке доврачебную помощь. На носилках девушку переместили в служебный автомобиль и доставили в село Прогресс. Там пострадавшую передали врачам скорой помощи, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.