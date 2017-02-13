В Сочи спасатели эвакуировали из леса повредившую ногу девочку
12 февраля в 13.45 в спасотряд от директора Центра детского и юношеского туризма поступило сообщение, что одна из участниц соревнований на финишной прямой повредила ногу.
12 февраля в 13.45 в спасотряд от директора Центра детского и юношеского туризма поступило сообщение, что одна из участниц соревнований на финишной прямой повредила ногу.
Произошло это в горнолесной местности неподалеку от слияния рек Агура и Агурчик.
Обеспечивающие безопасность соревнований спасатели ЮРПСО МЧС России оказали сочинке доврачебную помощь. На носилках девушку переместили в служебный автомобиль и доставили в село Прогресс. Там пострадавшую передали врачам скорой помощи, сообщили ГТРК «Кубань» в