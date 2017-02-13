В Самаре кинологи пожаловались на коллегу, бросившую кошку под машину

«Было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы кинологической службы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», — сообщила собеседница агентства.

Инцидент с гибелью животного произошел еще 6 октября 2016 года. Однако уголовно дело возбудили только сейчас, после поступления материалов в СУСК по Самарской области из прокуратуры. Как отметили в следствии, с жалобой на действия своей коллеги обратились сами кинологи.

По данным СУСК по региону, кинолог из хулиганских побуждений бросила кошку под колеса проезжающего по улице Олимпийской автомобиля. По словам свидетелей, инцидент происходил на глазах у детей. Кошка получила тяжелые травмы, ветеринарам пришлось усыпить животное.