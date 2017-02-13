Под Киевом из-за ДТП парализована Одесская трасса

Об этом «Обозревателю» рассказали водители.

На Одесской трассе под Киевом из-за нескольких аварий образовался 3-километровый затор. Дорожно-транспортные происшествия случились возле поворота на Чабаны.

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По данным автолюбителей, две полосы из трех были перекрыты, в результате скорость движения транспорта не превышала 3−4 км/час.

Сообщается, что аварий было несколько. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, что в конце декабря прошлого года работники Государственного агентства автомобильных дорог Украины на Одесской трассе установили светофор. Это вызвало многочисленные заторы и аварии.