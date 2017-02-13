Под Киевом из-за ДТП парализована Одесская трасса
Заблокировано движение по двум полосам.
Заблокировано движение по двум полосам.
На Одесской трассе под Киевом
Об этом «Обозревателю» рассказали водители.
По данным автолюбителей, две полосы из трех были перекрыты, в результате скорость движения транспорта не превышала 3−4 км/час.
Сообщается, что аварий было несколько. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
Напомним, что в конце декабря прошлого года работники Государственного агентства автомобильных дорог Украины на Одесской трассе установили светофор. Это вызвало многочисленные заторы и аварии.