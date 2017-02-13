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12:09 (мск), источник: РИА Новости

В московском метро проверяют сообщения о падении двери павильона на женщину

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Столичный метрополитен проверяет информацию о падении двери станционного павильона на пассажирку, сообщил источник РИА Новости в метро Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в южном вестибюле станции «Речной вокзал» на 45-летнюю пассажирку упала массивная дверь из-за плохого крепления.

«Выясняем», — ответил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, действительно ли произошел такой инцидент.

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