В московском метро проверяют сообщения о падении двери павильона на женщину
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Столичный метрополитен проверяет информацию о падении двери станционного павильона на пассажирку, сообщил источник РИА Новости в метро Москвы.
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Столичный метрополитен проверяет информацию о падении двери станционного павильона на пассажирку, сообщил источник РИА Новости в метро Москвы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в южном вестибюле станции «Речной вокзал» на 45-летнюю пассажирку упала массивная дверь
«Выясняем», — ответил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, действительно ли произошел такой инцидент.