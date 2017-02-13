Мужчина с простреленным лицом покрывал своего обидчика

Звуки выстрелов разбудили жителей многоквартирного дома по ул. Менделеева около 6 часов утра 12 февраля. Доставленный в медицинское учреждение 30-летний житель Краснообска пояснил, что на улице в него выстрел неизвестный. Медики определили, что потерпевшему выстрелили в лицо не менее двух раз, одна из пуль застряла в голове.

— По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции. В ходе организованных на месте оперативных и следственных действий сыщики установили подозреваемого в совершении преступления, а также обстоятельства произошедшего, — рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МВД по НСО Наталья Суковатова.

Найти подозреваемого оказалось не сложно — соседи сразу показали на квартиру, из которой раздавались выстрелы.

«В квартире найден патрон в мусорном ведре, в прихожей кровь, в ванной кровь», — сообщают очевидцы в группе Инцидент-Новосибирск.

Как установили оперативники, накануне потерпевший приехал в гости к своему знакомому. В ходе совместного распития алкогольных напитков мужчины поругались. Внезапно 30-летний хозяин квартиры выстрелил в лицо гостю из травматического пистолета «Оса».

Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.