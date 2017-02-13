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15:20 (мск), источник: VN.RU

Мужчина с простреленным лицом покрывал своего обидчика

Два выстрела в лицо получил житель Краснообска после алкогольной вечеринки в гостях у своего знакомого в Калининском районе Новосибирска. В больнице пострадавший объяснил, что его ранил неизвестный, однако полицейским удалось установить истинную картину происшедшего. Его другу грозит до 10 лет лишения свободы.

Звуки выстрелов разбудили жителей многоквартирного дома по ул. Менделеева около 6 часов утра 12 февраля. Доставленный в медицинское учреждение 30-летний житель Краснообска пояснил, что на улице в него выстрел неизвестный. Медики определили, что потерпевшему выстрелили в лицо не менее двух раз, одна из пуль застряла в голове.

— По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции. В ходе организованных на месте оперативных и следственных действий сыщики установили подозреваемого в совершении преступления, а также обстоятельства произошедшего, — рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МВД по НСО Наталья Суковатова.

Найти подозреваемого оказалось не сложно — соседи сразу показали на квартиру, из которой раздавались выстрелы.

«В квартире найден патрон в мусорном ведре, в прихожей кровь, в ванной кровь», — сообщают очевидцы в группе Инцидент-Новосибирск.

Как установили оперативники, накануне потерпевший приехал в гости к своему знакомому. В ходе совместного распития алкогольных напитков мужчины поругались. Внезапно 30-летний хозяин квартиры выстрелил в лицо гостю из травматического пистолета «Оса».

Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

В середине января в полицейский участок явился 20-летний подозреваемый в расстреле двух соседей в новогоднюю ночь. Оба потерпевших получили тяжелые ранения. Конфликт возник из-за того, что потерпевшие шумно себя вели.

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