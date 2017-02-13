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12:19 (мск), источник: РИА Новости

В Белгородской области мужчина захватил заложников в жилом доме

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В городе Губкине Белгородской области мужчина взял в заложники свою семью.

Источник: РИА Новости

Угрожая ножом злоумышленник силой удерживает двух человек в квартире в доме на улице Победы.

Предположительно, мужчина находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает пресс-служба Центрального округа Росгвардии.

Там уточнили, сейчас ведут переговоры со злоумышленником и «делается все необходимое, чтобы разрешить ситуацию мирным путем».

Город Губкин расположен примерно в 120 километрах от Белгорода, население — около 87 тысяч человек.

Комментарии
2
А Б
Самое главное - мотивы захвата заложников - в сообщении отсутствует. Очевидно, захвативший их ещё не озвучил. Или правоохранительные органы не разглашают из соображений нецелесообразности этого на данный момент.
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эльшат мехтиев
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