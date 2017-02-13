В Белгородской области мужчина захватил заложников в жилом доме
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В городе Губкине Белгородской области мужчина взял в заложники свою семью.
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В городе Губкине Белгородской области мужчина взял в заложники свою семью.
Угрожая ножом злоумышленник силой удерживает двух человек в квартире в доме на улице Победы.
Предположительно, мужчина находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает
Там уточнили, сейчас ведут переговоры со злоумышленником и «делается все необходимое, чтобы разрешить ситуацию мирным путем».
Город Губкин расположен примерно в 120 километрах от Белгорода, население — около 87 тысяч человек.