В Белгородской области мужчина захватил заложников в жилом доме

Угрожая ножом злоумышленник силой удерживает двух человек в квартире в доме на улице Победы.

Предположительно, мужчина находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает пресс-служба Центрального округа Росгвардии.

Там уточнили, сейчас ведут переговоры со злоумышленником и «делается все необходимое, чтобы разрешить ситуацию мирным путем».

Город Губкин расположен примерно в 120 километрах от Белгорода, население — около 87 тысяч человек.