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12:26 (мск), источник: dostup1.ru

Иномарка отлетела в остановку после тройного ДТП у ЮурГУ: есть пострадавшие

Место происшествия покинули несколько машин скорой помощи.

Иномарка вылетела на остановку после столкновения с легковушкой и маршруткой возле главного корпуса ЮурГУ в Челябинске — на месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Серьезное ДТП произошло сегодня, 13 февраля, днем напротив главного корпуса ЮурГУ. Очевидцы сообщили о скоплении спецмашин скорой помощи, полиции и студентов возле остановки на проспекте Ленина. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля Lexus и маршрутное такси.

«От удара одна из машин въехала в остановочный комплекс. Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами. Сколько их — уточняется. Выясняются все обстоятельства и причины аварии», — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

В настоящее время на проспекте Ленина от улицы Энтузиастов до остановки «ЮурГУ» образовалась пробка. Водители советуют автомобилистам планировать маршрут.

Ольга Плеханова.

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Иномарка отлетела в остановку после тройного ДТП у ЮУрГУ: есть пострадавшие
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