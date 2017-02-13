Суд в Нижнем Новгороде приговорил членов преступной группы за совершение серии разбоев в общей сложности к 50 годам колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, злоумышленники знакомились через интернет с девушками и назначали им встречи. Под угрозой оружия у дам похищали деньги и ценные вещи.

Полицейским удалось выйти на след злоумышленников — ими оказались четверо жителей Балахны и Нижнего Новгорода. Троим из злоумышленников по 32 года, четвертому — 25 лет.

При обыске жилищ задержанных были обнаружены пневматический пистолет и электрошокер, которые использовались при совершении преступлений, а также мобильные телефоны, ювелирные изделия и денежные средства. Как пояснили во время допросов задержанные, такой вид заработка казался им безопасным, так как они полагали, что одинокие девушки «легкого поведения» не пойдут жаловаться в правоохранительные органы.

В настоящее время двое членов преступной группы приговорены Канавинским районным судом Нижнего Новгорода к 14 годам и 3 месяцам колонии строгого режима, один из злоумышленников получил 14 лет колонии, еще один — 8 лет лишения свободы. Все члены преступной группы будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как сообщалось ранее, нижегородец обвиняется в покушении на кражу 1,5 млн. рублей из банкомата.