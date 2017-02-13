За гаражную кражу и взятки таможенника из Омска посадили на три года
Суд вынес приговор уволенному за должностное преступление заместителю начальника отдела тылового обеспечения Омской таможни.
Суд вынес приговор уволенному за должностное преступление заместителю начальника отдела тылового обеспечения Омской таможни.
Оксана Горбунова, старший помощник
— Суд установил, что обвиняемый в марте прошлого года тайно похитил из гаражного бокса дизельный двигатель, принадлежащий Омской таможне. Кроме того, он дважды получал взятки денежными средствами и путём получения услуг имущественного характера (техобслуживание, мойка личного автомобиля, приобретение тележки для перевозки грузов) на общую сумму 20 770 рублей от индивидуального предпринимателя за победу на аукционах на право заключения госконтрактов с Омской таможней.
Первомайский районный суд приговорил к Онуфрийчука трём годам и одному месяцу колонии общего режима, а также к штрафу на сумму 750 тысяч рублей.