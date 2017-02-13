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12:30 (мск), источник: Om1.ru

За гаражную кражу и взятки таможенника из Омска посадили на три года

Суд вынес приговор уволенному за должностное преступление заместителю начальника отдела тылового обеспечения Омской таможни.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что Первомайский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику Омской таможни Анатолию Онуфрийчуку. Бывшего заместителя начальника отдела тылового обеспечения признали виновным в краже и в получении взятки.

Оксана Горбунова, старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора:

 — Суд установил, что обвиняемый в марте прошлого года тайно похитил из гаражного бокса дизельный двигатель, принадлежащий Омской таможне. Кроме того, он дважды получал взятки денежными средствами и путём получения услуг имущественного характера (техобслуживание, мойка личного автомобиля, приобретение тележки для перевозки грузов) на общую сумму 20 770 рублей от индивидуального предпринимателя за победу на аукционах на право заключения госконтрактов с Омской таможней.

Западно-Сибирское следственное управление СКР на транспорте уточняет, что таможенник украл демонтированный двигатель автомобиля «УРАЛ». А затем продал его по объявлению в интернете.

Первомайский районный суд приговорил к Онуфрийчука трём годам и одному месяцу колонии общего режима, а также к штрафу на сумму 750 тысяч рублей.

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