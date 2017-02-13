В Калининграде на пешеходном переходе пострадала 4-летняя девочка

Инцидент произошел в воскресенье, 12 февраля, на улице Арсенальной. Об этом калининградским «Вестям» сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в 20:30 на улице Арсенальной в Калининграде водитель автомобиля «Мерседес» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 4-летнюю девочку. В результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения.

Как ранее сообщалось, это не единственное ДТП с участием детей за минувшие выходные. В воскресенье днем на улице Брамса водитель иномарки сбил школьницу и скрылся.