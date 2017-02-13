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13:18 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде на пешеходном переходе пострадала 4-летняя девочка

В Калининграде под колесами автомобиля пострадала дошкольница.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 февраля, на улице Арсенальной. Об этом калининградским «Вестям» сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в 20:30 на улице Арсенальной в Калининграде водитель автомобиля «Мерседес» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 4-летнюю девочку. В результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения.

Как ранее сообщалось, это не единственное ДТП с участием детей за минувшие выходные. В воскресенье днем на улице Брамса водитель иномарки сбил школьницу и скрылся.

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