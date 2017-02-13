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14:04 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на территории муниципального предприятия КамАЗ задавил мужчину

Сбитый КамАЗом мужчина скончался в реанимационном отделении одной из самарских больниц.

Полицейские Самары устанавливают подробности ДТП со смертельным исходом на территории муниципального предприятия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В воскресенье, 12 февраля, в 08:30, в Промышленном районе Самары, 54-летний водитель комбинированной дорожной машины «КамАЗ» ехавший по территории муниципального предприятия, сбил 61-летнего мужчину, шедшего перед автомобилем.

Попавший под колеса грузовика мужчина получил серьезные травмы, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в реанимационное отделение одной из городских больниц, где вскоре скончался.

По данным инспекторов ГИБДД, во время наезда на пешехода водитель «КамАЗа» находился в трезвом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все подробности случившегося. По факту случившегося ДТП со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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